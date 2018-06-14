Роскомнадзор напомнил об ответственности за развлекательные передачи 22 июня

Роскомнадзор напомнил телеканалам и радиостанциям об отмене развлекательных мероприятий и передач 22 июня, в День памяти и скорби. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

К развлекательным относятся программы, основными признаками которых являются «сочетание юмора, азарта, лёгкости, получения удовольствия, наслаждения, эмоционального комфорта».

В эфире нельзя передавать эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, шоу, игры и конкурсы, юмористические сериалы, комедии и т.д.

Такие требования выдвигаются в соответствии с указом президента России «О Дне памяти и скорби». Нарушители могут быть привлечены к ответственности.

День памяти и скорби отмечается в день начала Великой Отечественной войны (22 июня 1941 года).

Ранее m24 сообщало, что в четырёх парках Москвы пройдут концерты военных песен 22 июня.