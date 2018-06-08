Движение в районе Воробьёвых гор в Москве ограничат 10 июня из-за подготовки к Фестивалю болельщиков

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Движение в районе Воробьёвых гор в Москве будет ограничено в воскресенье, 10 июня, в рамках подготовки к Фестивалю болельщиков ФИФА, сообщает m24 со ссылкой на пресс-центр транспортного комплекса.

Из-за репетиции мероприятия полностью перекроют для движения улицу Косыгина (от разворота в районе дома №30, строение 3, до разворота в районе дома №28), Университетский проспект (от улицы Лебедева до Мичуринского проспекта), Мичуринский проспект (от разворота в районе станции метро «Ломоносовский проспект» в сторону улицы Косыгина до Университетского проспекта).

Кроме того, для проезда закроют улицу Лебедева (от Университетского проспекта до улицы Академика Самарского), съезды с проспекта Вернадского и Мичуринского проспекта на улицу Академика Хохлова и съезды с проспекта Вернадского и Мичуринского проспекта на улицу Колмогорова.

На улицах Косыгина, Лебедева и Менделеевской улице планируется ограничить движение для водителей, у которых нет специального пропуска.

Такие меры будут действовать с 8:00 до 23:00. Водителям советуют заранее продумывать альтернативные маршруты, передаёт Nation News.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга изменят движение автомобильного транспорта из-за Фестиваля болельщиков.

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