МВД вынесло на рассмотрение план реализации Стратегии безопасности дорожного движения

Министерство внутренних дел России вынесло на общественное рассмотрение проект плана реализации Стратегии безопасности дорожного движения, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Документ опубликован на сайтах МВД и Госавтоинспекции.

План включает механизмы реализации главных направлений стратегии, которая в будущем должна стать основой государственной политики по безопасности дорожного движения.

Например, в документе прописаны изменение поведения на дороге, направленное на безусловное соблюдение ПДД, повышение защищённости от аварий самых уязвимых участников движения, увеличение безопасности улично-дорожной сети, совершенствование механизмов допуска водителей и транспортных средств к участию в дорожном движении.

Стратегия была утверждена президентом России Владимиром Путиным 8 мая 2018 года.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН оценил изменения в правила дорожного движения о «вафельной» разметке в России.