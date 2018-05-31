МВД вынесло на рассмотрение план реализации Стратегии безопасности дорожного движения
Документ опубликован на сайтах МВД и Госавтоинспекции.
План включает механизмы реализации главных направлений стратегии, которая в будущем должна стать основой государственной политики по безопасности дорожного движения.
Например, в документе прописаны изменение поведения на дороге, направленное на безусловное соблюдение ПДД, повышение защищённости от аварий самых уязвимых участников движения, увеличение безопасности улично-дорожной сети, совершенствование механизмов допуска водителей и транспортных средств к участию в дорожном движении.
Стратегия была утверждена президентом России Владимиром Путиным 8 мая 2018 года.
Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН оценил изменения в правила дорожного движения о «вафельной» разметке в России.