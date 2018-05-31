МВД вынесло на рассмотрение план реализации Стратегии безопасности дорожного движения

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Министерство внутренних дел России вынесло на общественное рассмотрение проект плана реализации Стратегии безопасности дорожного движения, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Документ опубликован на сайтах МВД и Госавтоинспекции.

План включает механизмы реализации главных направлений стратегии, которая в будущем должна стать основой государственной политики по безопасности дорожного движения.

Например, в документе прописаны изменение поведения на дороге, направленное на безусловное соблюдение ПДД, повышение защищённости от аварий самых уязвимых участников движения, увеличение безопасности улично-дорожной сети, совершенствование механизмов допуска водителей и транспортных средств к участию в дорожном движении.

Стратегия была утверждена президентом России Владимиром Путиным 8 мая 2018 года.

Ранее председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН оценил изменения в правила дорожного движения о «вафельной» разметке в России.

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