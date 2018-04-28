Эксперт оценил изменения в ПДД о «вафельной» разметке в России

Короткая ссылка
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН оценил изменения в Правила дорожного движения о «вафельной» разметке в России.

«Любое нововведение, связанное с дополнительными ограничениями, всегда влечёт за собой поначалу много штрафов», — отметил эксперт.

Он также сказал, что не видит большого смысла в подобной разметке с точки зрения безопасности дорожного движения.

Ранее вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в разговоре с RT прокомментировал вступившие в силу изменения в ПДД, согласно которым на перекрёстках официально разрешена новая разметка из жёлтых пересекающихся линий — так называемая вафельная разметка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных