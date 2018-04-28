Эксперт оценил изменения в ПДД о «вафельной» разметке в России

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в беседе с НСН оценил изменения в Правила дорожного движения о «вафельной» разметке в России.

«Любое нововведение, связанное с дополнительными ограничениями, всегда влечёт за собой поначалу много штрафов», — отметил эксперт.

Он также сказал, что не видит большого смысла в подобной разметке с точки зрения безопасности дорожного движения.

Ранее вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в разговоре с RT прокомментировал вступившие в силу изменения в ПДД, согласно которым на перекрёстках официально разрешена новая разметка из жёлтых пересекающихся линий — так называемая вафельная разметка.