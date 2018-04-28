В России вступили в силу изменения в ПДД о «вафельной» разметке на перекрёстках
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
«Вафельная» дорожная разметка — это зона на перекрёстке, куда нельзя выезжать во время затора на дороге даже при зелёном сигнале светофора», — отмечается в документе.
Как уточняется, водителям, не соблюдающим правила проезда по новой разметке, будет грозить штраф в размере 1000 рублей. При этом поправки не будут распространяться на автомобилистов, которым необходимо свернуть на перекрёстке направо или налево.
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