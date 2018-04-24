В ГИБДД рассказали о планах объединить «город» и «площадку» для получения прав

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Глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал о планах внести изменения в экзамен на получение водительского удостоверения.
В ГИБДД рассказали о планах объединить «город» и «площадку» для получения прав

Как пишет газета «Коммерсантъ», планируется объединить две части экзамена: в городе и на учебной площадке.

«Мы готовим ряд изменений. Сейчас практическая часть экзамена разбита на две части — площадка (автодром) и так называемый город. Мы предусматриваем объединение их в практический экзамен, который позволит нам видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях. На площадках навыки проверяются в рамках внутреннего экзамена в автошколе, этого достаточно, трудности возникают именно в потоке», — сказал Черников.

Ранее, как писала газета «Известия», глава ГИБДД направил в региональные подразделения письмо с предложением внести изменения в формулировки 15 вопросов, касающихся медицинской части, и варианты ответов на них в экзамене на водительские права.

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