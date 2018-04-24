Эксперт прокомментировал возможные изменения в проведении экзаменов на водительские права
«Во многих странах как таковой площадки нет. Площадка — это некоторые искусственные условия, которые нужны для отработки каких-то элементов, но как отдельный предмет на экзамене это вряд ли имеет смысл», — сказал Моржаретто.
По его словам, это дискуссионный вопрос.
Ранее в ГИБДД рассказали о планах объединить «город» и «площадку» для получения прав.
Также председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в разговоре с RT оценил планируемые ГИБДД изменения.