Эксперт прокомментировал возможные изменения в проведении экзаменов на водительские права

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Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН прокомментировал возможные изменения в проведении экзаменов на водительские права.

«Во многих странах как таковой площадки нет. Площадка — это некоторые искусственные условия, которые нужны для отработки каких-то элементов, но как отдельный предмет на экзамене это вряд ли имеет смысл», — сказал Моржаретто.

По его словам, это дискуссионный вопрос.

Ранее в ГИБДД рассказали о планах объединить «город» и «площадку» для получения прав.

Также председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в разговоре с RT оценил планируемые ГИБДД изменения.

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