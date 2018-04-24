Эксперт оценил возможные изменения в проведении экзаменов на водительские права

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Анна Лушникова
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в разговоре с RT оценил планируемые ГИБДД изменения в проведении экзаменов на получение водительских удостоверений.
Эксперт оценил возможные изменения в проведении экзаменов на водительские права
  • РИА Новости

«Проблем я в этом решении не вижу. Всё-таки экзамен должен быть максимально приближен к реальности. А в жизни так и происходит: человек трогается с места, выезжает на улицу, паркуется, совершает какие-то манёвры — и всё это в городе. Поэтому, если всё будет происходить в реальном режиме, это достаточно органично и правильно. Такая методика вполне корректна. Это верный подход, не вызывающий возражений», — сказал эксперт.

Ранее в ГИБДД подготовили ряд изменений, касающихся экзаменов на получение водительских удостоверений. Как заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников, изменения коснутся практической части: планируется объединить экзамен в городе и на площадке.

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