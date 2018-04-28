В Федерации автовладельцев России поддержали изменения в ПДД о «вафельной» разметке

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Марианна Чурсина
Вице-президент Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов в разговоре с RT прокомментировал вступившие в силу изменения в ПДД, согласно которым на перекрёстках официально разрешена новая разметка из жёлтых пересекающихся линий — так называемая вафельная разметка.
В Федерации автовладельцев России поддержали изменения в ПДД о «вафельной» разметке
  • РИА Новости

«Использование такой разметки в любом случае дополнительно информирует водителя, что на этом перекрёстке есть проблема с выездом: автомобиль может создавать помехи. Это хорошая новость — что данный эксперимент вступил в силу и теперь его могут использовать при организации дорожного движения не только в пилотных городах, но и по всей стране», — рассказал Клевцов.

Вице-президент ФАР также подчеркнул, что вафельная разметка эффективно решает проблему с заторами.

«Огромное количество пробок создаётся как раз из-за того, что водители выезжают на перекрёсток на разрешающий сигнал светофора и не успевают убрать автомобиль, когда сигнал переключается на запрещающий, мешая проезду других автомобилей. То есть такого рода организация дорожного движения серьёзно решит данную проблему», — заключил он.

В России с 28 апреля вступили в силу изменения в ПДД, согласно которым предусматривается наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей за выезд и остановку на перекрёстке с так называемой вафельной разметкой.

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