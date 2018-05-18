В Оренбургской области проводят проверку из-за отравления годовалого ребёнка таблетками

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В Оренбургской области проводят проверку по факту отравления годовалого ребёнка лекарственными препаратами, сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Девочка была госпитализирована 17 мая. По предварительной информации, она по неосторожности выпила обезболивающие лекарства, оставленные без присмотра.

Обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники полиции Бузулукского района. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям родителей.

Ранее URA.RU сообщало, что стала известна причина массового отравления челябинцев, купивших салат «Селёдка под шубой» в гипермаркете.

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