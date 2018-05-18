В Оренбургской области проводят проверку из-за отравления годовалого ребёнка таблетками
Девочка была госпитализирована 17 мая. По предварительной информации, она по неосторожности выпила обезболивающие лекарства, оставленные без присмотра.
Обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники полиции Бузулукского района. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям родителей.
Ранее URA.RU сообщало, что стала известна причина массового отравления челябинцев, купивших салат «Селёдка под шубой» в гипермаркете.