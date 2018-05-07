Названа причина массового отравления купивших салат в гипермаркете в Челябинске

Стала известна причина массового отравления челябинцев, купивших салат «Селёдка под шубой» в гипермаркете, сообщает URA.RU.

По результатам внеплановой проверки, проведённой региональным управлением Роспотребнадзора, выявлены многочисленные нарушения. С реализации снято более 141 кг салатной продукции. На медосмотр направлено 78 сотрудников.

«У семи заболевших и пяти сотрудников цеха салатной продукции выделена ДНК бактерий рода сальмонеллы. В пробе готовой продукции также обнаружены ДНК бактерий рода сальмонеллы», — рассказали в ведомстве.

Возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении ООО «Лента», должностных лиц и работников производственного цеха. Проверка ждёт и птицефабрику «Чебаркульская птица», которая поставляла в магазины яйца для приготовления салатов.

В цехах и местах общего пользования магазина проведена дезинфекция.

Первые данные об отравлении поступили 4 мая. Тогда речь шла о семи пострадавших. Все были доставлены в больницы. Позже число госпитализированных с подозрением на сальмонеллёз выросло до 26. Роспотребнадзор разбирается в инциденте, отметил начальник городского управления по торговле и услугам Сергей Березуев.

Ранее Nation News сообщал, что в Вологодской области возбудили уголовное дело после массового отравления школьников.