В Екатеринбурге салютные установки произвели семь тысяч залпов в честь Дня Победы

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В Екатеринбурге завершился салют, посвящённый Дню Победы. Об этом сообщает kp.ru.

«Более 70 салютных установок сделали семь тысяч пиротехнических залпов, после которых вечернее небо украсили вспышки белых, красных и зелёных искр», — заявили в пресс-службе городской администрации.

Старт салюту дали военные мотострелковой бригады, затем присоединились пиротехники, которые представили красочное шоу и запустили фейерверк.

Ранее издание «ВашГород.ру» писало, что временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников принял участие в мероприятиях в честь Дня Победы.

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