Врио губернатора Новосибирской области принял участие в мероприятиях в честь 9 Мая

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Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников принял участие в мероприятиях в честь Дня Победы, сообщает портал «ВашГород.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Утром 9 мая он возложил цветы к бюсту маршала авиации, трижды героя Советского Союза Александра Покрышкина.

Затем на площади Ленина глава региона приветствовал военный парад. После этого прошла акция «Бессмертный полк». Травников нёс портрет своего деда — красноармейца Ильи Травникова.

«Оба деда прошли войну, но, к сожалению, рано ушли из жизни — до того как я родился. Дядя погиб в Великую Отечественную, в 1944-м», — рассказал глава области.

Ранее progorod43.ru сообщало об автопробеге в Кирове в честь Дня Победы.

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