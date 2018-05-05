В Приморском крае задержали мужчину за нарушение порядка на борту самолёта

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В Приморском крае задержали местного жителя за нарушение порядка на борту самолёта в аэропорту Кневичи. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на МВД России по Владивостоку.

45-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угрожал другим пассажирам рейса из Сеула физической расправой и нецензурно выражался.

От прохождения медицинской экспертизы он отказался.

Представители отдела дознания Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте проводят расследование, по итогам которого задержанному вынесут обвинение.

Ранее Nation News сообщало, что на границе с Финляндией из-за дебошира задержали поезд Москва — Хельсинки.

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