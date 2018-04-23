Две станции петербургского метро закроют 28 апреля из-за подключения нового пускового участка

Короткая ссылка
Две станции Петербургского метрополитена будут закрыты в субботу, 28 апреля, сообщает Inforeactor со ссылкой на пресс-службу.

Доступа пассажиров на «Приморскую» не будет из-за подключения нового пускового участка зелёной ветки (до станции «Беговая»). Поезда будут курсировать от станции «Рыбацкое» до «Василеостровской».

«Василеостровская» также окажется недоступной в утренний и вечерний час пик. Вход закроют с 07:30 до 11:00 и с 16:00 до 18:30.

Пассажирам рекомендуют заранее планировать свой маршрут.

Ранее Nation News сообщало, что в Петербурге планируют отремонтировать эскалаторы на станции метро «Приморская».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных