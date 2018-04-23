Две станции петербургского метро закроют 28 апреля из-за подключения нового пускового участка
Доступа пассажиров на «Приморскую» не будет из-за подключения нового пускового участка зелёной ветки (до станции «Беговая»). Поезда будут курсировать от станции «Рыбацкое» до «Василеостровской».
«Василеостровская» также окажется недоступной в утренний и вечерний час пик. Вход закроют с 07:30 до 11:00 и с 16:00 до 18:30.
Пассажирам рекомендуют заранее планировать свой маршрут.
Ранее Nation News сообщало, что в Петербурге планируют отремонтировать эскалаторы на станции метро «Приморская».