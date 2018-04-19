Троих калининградских полицейских подозревают в краже янтаря на семь миллионов рублей

Троих калининградских полицейских подозревают в краже янтаря из магазина на семь миллионов рублей. Преступление выявили оперативники ФСБ.

Об этом сообщает «Калининград.Ru» со ссылкой на старшего помощника руководителя регионального СУ СК России Наталью Гацко.

По информации следствия, 19 июля 2017 года заместитель начальника отдела УЭБ и ПК, старший оперуполномоченный по особо важным делам и оперуполномоченный похитили из магазина янтарь и изделия из него. В отношении всех троих завели уголовное дело по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Сотрудники попали под следствие в августе 2017 года, им предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. В рамках расследования первого дела представители ФСБ обнаружили похищенное у перекупщиков, что и стало основанием для производства по новой статье. Оба дела объединены. Все подозреваемые заключены под стражу.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, решается вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей полицейских.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-проректора тюменского вуза признали виновным в многомиллионных хищениях.