Комиссия признала невозможным изменение адреса посольства США в Москве
По словам заместителя председателя комиссии Александры Александровой, соответствующее предложение было представлено на заседании рабочей группы 8 февраля, передаёт РИА Новости.
«Эксперты рабочей группы считают невозможным рассмотреть данное предложение по названию из-за фактического отсутствия самого объекта для наименования», — сказала она.
Она отметила, что указанный внутридворовый проезд является обычной придомовой территорией, которая по закону города от 08.10.1997 № 40-70 не подлежит наименованию.
Александрова подчеркнула, что в этот двор выходят исторические здания — Дом-музей Шаляпина и Дом Наркомфина, которые имеют адресацию по Новинскому бульвару.
Ранее в Госдуме предложили присвоить зданию посольства США почтовый адрес Североамериканский тупик, дом 1.
В настоящее время здание американской дипмиссии находится по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8.
В Госдепартаменте прокомментировали данную инициативу.