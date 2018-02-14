Комиссия признала невозможным изменение адреса посольства США в Москве

Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов Москвы признала невозможным переименование улицы у американского посольства в столице.

По словам заместителя председателя комиссии Александры Александровой, соответствующее предложение было представлено на заседании рабочей группы 8 февраля, передаёт РИА Новости.

«Эксперты рабочей группы считают невозможным рассмотреть данное предложение по названию из-за фактического отсутствия самого объекта для наименования», — сказала она.

Она отметила, что указанный внутридворовый проезд является обычной придомовой территорией, которая по закону города от 08.10.1997 № 40-70 не подлежит наименованию.

Александрова подчеркнула, что в этот двор выходят исторические здания — Дом-музей Шаляпина и Дом Наркомфина, которые имеют адресацию по Новинскому бульвару.

Ранее в Госдуме предложили присвоить зданию посольства США почтовый адрес Североамериканский тупик, дом 1.

В настоящее время здание американской дипмиссии находится по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8.

В Госдепартаменте прокомментировали данную инициативу.