В Госдепе прокомментировали инициативу изменить адрес посольства США в России

Официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт заявила, что Соединённые Штаты поддерживают свободу слова и полагают, что подобное решение является внутренним делом страны.

«Мы слышали об этом... Это внутренний вопрос. Если город (Москва. — RT) решит, что хочет переименовать улицу… Мы поддерживаем свободу слова, они могут называть её как угодно», — цитирует Науэрт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в мэрии Москвы ответили на запрос председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаила Дегтярёва об изменении почтового адреса посольства США.

Депутат предложил присвоить зданию посольства почтовый адрес Североамериканский тупик, дом 1.

В настоящее время здание американской дипмиссии находится по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8.