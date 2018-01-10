Песков прокомментировал переименование в честь Немцова площади в Вашингтоне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможном ответе на присвоение имени Бориса Немцова площади рядом с российским посольством в Вашингтоне, назвал данный шаг прерогативой городских властей.

«Я бы, наверное, оставил это без комментария. Подчеркну лишь, что это, безусловно, является прерогативой городских властей на фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими двумя странами по-прежнему оставляет желать лучшего, мягко говоря», — сказал Песков журналистам.

9 января Городской совет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед российской дипмиссией в площадь Бориса Немцова.

Политик был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.