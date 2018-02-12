Вопрос о смене адреса посольства США в Москве будет рассмотрен в феврале

В мэрии Москвы ответили на запрос председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаила Дегтярёва об изменении почтового адреса посольства США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

«Данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании рабочей группы Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы. Заседание состоится уже в феврале текущего года», — говорится в ответе мэрии.

Ранее Дегтярёв предложил назвать безымянный внутридворовый проезд к дому Наркомфина «Североамериканский тупик» и присвоить зданию посольства почтовый адрес Североамериканский тупик, дом 1.

В настоящий момент диппредставительство находится по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8.

9 января городской совет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед российской дипмиссией в площадь Бориса Немцова.