Вопрос о смене адреса посольства США в Москве будет рассмотрен в феврале

Короткая ссылка
В мэрии Москвы ответили на запрос председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаила Дегтярёва об изменении почтового адреса посольства США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

«Данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании рабочей группы Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы. Заседание состоится уже в феврале текущего года», — говорится в ответе мэрии.

Ранее Дегтярёв предложил назвать безымянный внутридворовый проезд к дому Наркомфина «Североамериканский тупик» и присвоить зданию посольства почтовый адрес Североамериканский тупик, дом 1.

В настоящий момент диппредставительство находится по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8.

9 января городской совет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед российской дипмиссией в площадь Бориса Немцова.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru