Вопрос о смене адреса посольства США в Москве будет рассмотрен в феврале
«Данный вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании рабочей группы Городской межведомственной комиссии по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы. Заседание состоится уже в феврале текущего года», — говорится в ответе мэрии.
Ранее Дегтярёв предложил назвать безымянный внутридворовый проезд к дому Наркомфина «Североамериканский тупик» и присвоить зданию посольства почтовый адрес Североамериканский тупик, дом 1.
В настоящий момент диппредставительство находится по адресу Большой Девятинский переулок, дом 8.
9 января городской совет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед российской дипмиссией в площадь Бориса Немцова.