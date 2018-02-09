В Кургане представили вертолётный центр оперативной медицины

В Кургане состоялась презентация вертолётного центра оперативной медицины, сообщает URA.RU.

В строительство вложили 15 млн рублей.

Курганский вертолётный центр начал работать летом 2017 года. За это время совершено 175 вылетов. На службе медиков два вертолёта.

Как отметил глава АО «Русские вертолётные системы» Алексей Зайцев, на данный момент в Курганской области четыре площадки готовы принимать вертолёты в ночное время (в Макушино, Шадринске, Шумихе и Щучьем).

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируется ввести в эксплуатацию 17 объектов здравоохранения в 2018 году.