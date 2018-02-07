СМИ: Роспотребнадзор призвал работодателей обеспечить персонал средствами защиты от холода

Роспотребнадзор призвал работодателей обеспечить свой персонал, работающий на улице, «средствами индивидуальной защиты от холода» в связи с низкой температурой воздуха, установившейся в ряде регионов России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее сообщение ведомства.

По данным издания, работодатели должны принять меры для защиты сотрудников от переохлаждения, в том числе выдать работникам рукавицы, обувь и шапки.

Кроме того, ведомство усиливает контроль за санитарно-гигиеническим состоянием лечебно-профилактических, образовательных организаций, учреждений социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, домов для детей-сирот, а также домов-интернатов для людей с ограниченными возможностями здоровья, отмечает газета.

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