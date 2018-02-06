Власти Кирова распорядились очистить город от снега за два дня

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Глава администрации Кирова Илья Шульгин распорядился очистить город от снега за два дня, сообщает progorod43.ru.

Соответствующее поручение он дал на совещании с представителями дорожных служб после воскресного снегопада.

По словам Шульгина, тротуары в Кирове протоптаны, а не расчищены, и 10 окраин утром в понедельник, 5 февраля, вообще оказались отрезанными от города. Как пояснили подрядчики, дороги чистили ночью, но их снова завалило снегом.

На сайте администрации Кирова говорится, что 5 февраля по магистральным улицам колонны спецтехники прошли в сопровождении автомобилей ГИБДД. За ними следовали машины, распределяющие противогололёдные материалы. Очистка снега проходит и 6 февраля.

В январе URA.RU сообщало, что в школах Кургана и Тюмени отменили занятия из-за морозов.

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