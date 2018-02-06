Власти Кирова распорядились очистить город от снега за два дня

Глава администрации Кирова Илья Шульгин распорядился очистить город от снега за два дня, сообщает progorod43.ru.

Соответствующее поручение он дал на совещании с представителями дорожных служб после воскресного снегопада.

По словам Шульгина, тротуары в Кирове протоптаны, а не расчищены, и 10 окраин утром в понедельник, 5 февраля, вообще оказались отрезанными от города. Как пояснили подрядчики, дороги чистили ночью, но их снова завалило снегом.

На сайте администрации Кирова говорится, что 5 февраля по магистральным улицам колонны спецтехники прошли в сопровождении автомобилей ГИБДД. За ними следовали машины, распределяющие противогололёдные материалы. Очистка снега проходит и 6 февраля.

В январе URA.RU сообщало, что в школах Кургана и Тюмени отменили занятия из-за морозов.