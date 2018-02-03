В 2019 году в Москве откроют первый крытый парк в России

Развлекательный парк «Остров мечты» в Москве предполагается открыть 2019 году. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Я думаю, что к концу года, во всяком случае, в начале следующего, инвестор закончит строительные работы», — цитирует Хуснуллина агентство городских новостей «Москва».

По его словам, работа в парке идёт хорошими темпами.

Как отмечает m24, «Остров мечты» станет первым крытым тематическим парком в России.

Ранее стало известно, что Москва попала в топ-5 мировых новогодних маршрутов.

Также НСН передавала, что в 2017 году столицу России посетили около 21 млн туристов.