В 2019 году в Москве откроют первый крытый парк в России
- Макет развлекательного парка «Остров мечты»
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Я думаю, что к концу года, во всяком случае, в начале следующего, инвестор закончит строительные работы», — цитирует Хуснуллина агентство городских новостей «Москва».
По его словам, работа в парке идёт хорошими темпами.
Как отмечает m24, «Остров мечты» станет первым крытым тематическим парком в России.
Ранее стало известно, что Москва попала в топ-5 мировых новогодних маршрутов.
Также НСН передавала, что в 2017 году столицу России посетили около 21 млн туристов.