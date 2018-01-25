Москва попала в топ-5 мировых новогодних маршрутов

Москва попала в топ-5 новогодних направлений мира, сообщает НСН со ссылкой на председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова.

Как рассказал Шапошников, только в фестивале «Путешествие в Рождество» приняли участие более 14 млн человек, что стало абсолютным рекордом столичных общественных мероприятий.

В 2018 году в городе пройдут ещё несколько крупных фестивалей. Скоро в столице масштабно отметят Масленицу, затем — Пасху.

Ранее Nation News сообщал, что в новогодние праздники в Мурманской области побывали почти 33 тыс. туристов.