В новогодние праздники Мурманскую область посетили почти 33 тысячи туристов

В новогодние праздники в Мурманской области побывали почти 33 тыс. туристов, сообщает Nation News. Об этом на оперативном совещании заявила министр развития промышленности и предпринимательства региона Ольга Кузнецова.

Речь идёт о периоде с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. В предыдущий аналогичный период количество путешественников было на 10% меньше.

Наибольший интерес к области проявили туристы из Китая, Индии и Таиланда. Чаще всего гости посещали Хибины и Мурманск, а также Кандалакшский район, Ловозеро и Полярные Зори.

Мурманский аэропорт в новогодние каникулы обслужил около 27 тыс. пассажиров, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом.

Ранее НСН сообщала, что в 2017 году Москву посетили около 21 млн туристов.