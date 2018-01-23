В новогодние праздники Мурманскую область посетили почти 33 тысячи туристов
Речь идёт о периоде с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. В предыдущий аналогичный период количество путешественников было на 10% меньше.
Наибольший интерес к области проявили туристы из Китая, Индии и Таиланда. Чаще всего гости посещали Хибины и Мурманск, а также Кандалакшский район, Ловозеро и Полярные Зори.
Мурманский аэропорт в новогодние каникулы обслужил около 27 тыс. пассажиров, что на 15% больше по сравнению с предыдущим годом.
Ранее НСН сообщала, что в 2017 году Москву посетили около 21 млн туристов.