МЧС предупредило о штормовом ветре в Крыму в ближайшие дни

Короткая ссылка
Спасатели предупредили о штормовом ветре в Крыму в ближайшие дни, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов средиземноморского циклона 3, 4 и ночью 5 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия», — заявили в ведомстве.

В частности, это усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный скоростью 15—20 м/c, порывы до 25 м/c.

Днём 4 и ночью 5 февраля прогнозируются сильные, местами очень сильные осадки.

Ранее сообщалось, что в выходные в Москве ожидается сильный снегопад.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru