МЧС предупредило о штормовом ветре в Крыму в ближайшие дни

Спасатели предупредили о штормовом ветре в Крыму в ближайшие дни, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов средиземноморского циклона 3, 4 и ночью 5 февраля в Крыму ожидаются сложные погодные условия», — заявили в ведомстве.

В частности, это усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный скоростью 15—20 м/c, порывы до 25 м/c.

Днём 4 и ночью 5 февраля прогнозируются сильные, местами очень сильные осадки.

Ранее сообщалось, что в выходные в Москве ожидается сильный снегопад.