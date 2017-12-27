В Петербург для расследования взрыва направлены следователи центрального аппарата СК

Следователи и криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России направлены в Санкт-Петербург для помощи в расследовании взрыва в магазине. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Для оказания помощи в расследовании происшествия по поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина направлены следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства», — сказала она. По её словам, руководитель городского ГСУ СК Александр Клаус прибыл к месту взрыва. Вечером 27 декабря в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошёл взрыв. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц. Госпитализированы четыре человека.