СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в ТЦ Петербурга

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после взрыва неустановленного предмета в камере хранения у магазина «Перекрёсток» в развлекательном комплексе в Санкт-Петербурге.

«Следственными органами Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу по факту совершённого общеопасным способом в одном из торговых центров города покушения на убийство двух и более лиц возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко, поступившем в RT.

По её словам, госпитализированы четыре человека.

«В настоящее время на месте происшествия во главе с руководителем ГСУ СК России по Санкт-Петербургу работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов регионального подразделения СК России, а также оперативных сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД», — отметили в ведомстве.

Ранее источник сообщил о десяти пострадавших при взрыве в ТЦ в Петербурге.