Источник сообщил о десяти пострадавших при взрыве в ТЦ в Петербурге

При взрыве в камере хранения у магазина «Перекрёсток» в развлекательном комплексе в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, пострадали 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.