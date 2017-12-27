Источник сообщил о десяти пострадавших при взрыве в ТЦ в Петербурге

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При взрыве в камере хранения у магазина «Перекрёсток» в развлекательном комплексе в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, пострадали 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Взрыв неустановленного устройства произошёл в развлекательном комплексе «Гигант Холл» на первом этаже в районе камер хранения магазина «Перекрёсток» (без возгорания)», — заявил источник.

Отмечается, что четыре человека были госпитализированы. Врачи осматривают ещё шестерых.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что в результате взрыва пострадали три человека, один из них в тяжёлом состоянии.

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