Источник сообщил о десяти пострадавших при взрыве в ТЦ в Петербурге
При взрыве в камере хранения у магазина «Перекрёсток» в развлекательном комплексе в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, пострадали 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Взрыв неустановленного устройства произошёл в развлекательном комплексе «Гигант Холл» на первом этаже в районе камер хранения магазина «Перекрёсток» (без возгорания)», — заявил источник.
Отмечается, что четыре человека были госпитализированы. Врачи осматривают ещё шестерых.
Ранее «Фонтанка» сообщила, что в результате взрыва пострадали три человека, один из них в тяжёлом состоянии.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.