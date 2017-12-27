Роскачество провело проверку крабовых палочек

Роскачество рассказало о проверке крабовых палочек, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Исследование проходило в Москве, Санкт-Петербурге, Калининградской области и Приморском крае. Также проверен состав крабовых палочек в Бресте (Белоруссия).

Продукцию оценивали по 36 показателям качества и безопасности. Как выяснилось, обычно такой товар не опасен для здоровья — в нём нет тяжёлых металлов, радионуклидов, пестицидов, других бактерий, а также ГМО. Но в четырёх образцах найдены бактерии клостридии.

Для производства крабовых палочек традиционно используют рыбный фарш сурими. Как следует из отраслевого стандарта 1994 года, крабовые палочки — это готовый к употреблению продукт, имитирующий крабовое мясо.

Ранее сообщалось, что глава аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова прокомментировала в беседе с НСН резкий рост цен на красную икру.