Роскачество провело проверку крабовых палочек
Исследование проходило в Москве, Санкт-Петербурге, Калининградской области и Приморском крае. Также проверен состав крабовых палочек в Бресте (Белоруссия).
Продукцию оценивали по 36 показателям качества и безопасности. Как выяснилось, обычно такой товар не опасен для здоровья — в нём нет тяжёлых металлов, радионуклидов, пестицидов, других бактерий, а также ГМО. Но в четырёх образцах найдены бактерии клостридии.
Для производства крабовых палочек традиционно используют рыбный фарш сурими. Как следует из отраслевого стандарта 1994 года, крабовые палочки — это готовый к употреблению продукт, имитирующий крабовое мясо.
Ранее сообщалось, что глава аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова прокомментировала в беседе с НСН резкий рост цен на красную икру.