Прокуратура ХМАО через суд добилась компенсации для пенсионерки за упавшую на неё остановку

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа через суд добилась компенсации для пенсионерки за упавшую на неё автобусную остановку в городе Урае в мае 2017 года, передаёт URA.RU.

Как установила прокурорская проверка, инцидент произошёл вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей по монтажу и содержанию остановки муниципальным казённым учреждением «Управление капитального строительства города «Урай». Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры.

Техническая экспертиза показала, что остановка находилась в неисправном состоянии и не была как следует закреплена.

Пострадавшей присуждена выплата в размере 100 тыс. рублей. Чиновники пытались оспорить решение суда, но безуспешно.

Ранее телеканал «360» сообщал, что следователи возбудили уголовное дело по факту падения футбольных ворот на десятилетнюю девочку в подмосковной Балашихе.