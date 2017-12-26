На Сахалине курившая пенсионерка из-за сильного ветра упала с балкона в сугроб

На Сахалине в городе Шахтёрске из-за ураганного ветра пенсионерка выпала с балкона четвёртого этажа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центральную районную больницу Углегорска.

«Да, такой случай имел место быть. Бабушка вышла на балкон и не выдержала порыва ветра. Сейчас она находится в одном из отделений ЦРБ Углегорска, у неё травмы», — сказали в больнице.

Ранее в СМИ появилась информация, что пенсионерка из-за сильного ветра упала с балкона в сугроб. При этом уточняется, что женщину пришлось везти в больницу в ковше погрузчика, из-за того что машина скорой помощи застряла в снегу.