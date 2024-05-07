Путин: мы достойно пройдём через трудный, рубежный период, станем ещё сильнее

Президент России Владимир Путин в своей инаугурационной речи заявил, что уверен в том, что российский народ достойно пройдёт через трудный, рубежный период.

«Уверен, что мы достойно пройдём через трудный, рубежный период, станем ещё сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижения целей развития. Это прежде всего народосбережение», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин официально вступил в должность президента России после принесения присяги.

В Кремль на церемонию инаугурации прибыли глава правительства России Михаил Мишустин, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Также на церемонию приехали министр обороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и т.д.

RT ведёт прямую трансляцию церемонии.