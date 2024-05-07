Путин: мы достойно пройдём через трудный, рубежный период, станем ещё сильнее
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«Уверен, что мы достойно пройдём через трудный, рубежный период, станем ещё сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижения целей развития. Это прежде всего народосбережение», — сказал он.
Ранее российский лидер Владимир Путин официально вступил в должность президента России после принесения присяги.
В Кремль на церемонию инаугурации прибыли глава правительства России Михаил Мишустин, а также зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Также на церемонию приехали министр обороны России Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и т.д.
RT ведёт прямую трансляцию церемонии.