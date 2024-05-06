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Собянин подвёл итоги месячника благоустройства

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Мэр Москвы Сергей Собянин подвёл итоги месячника благоустройства столицы.
Собянин подвёл итоги месячника благоустройства
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», Собянин рассказал в своём блоге

«В работах участвовали порядка полумиллиона сотрудников городских служб, задействовали свыше 14 тыс. единиц техники. Коммунальщики привели в порядок все без исключения городские объекты. В этом годы мы провели два общегородских субботника, в которых приняли участие почти 2 млн москвичей. Горожане помогли городским службам прогрести газоны от прошлогодней листвы и подготовить цветники», — заявил мэр столицы.

Он также рассказал, что городские клумбы украсили почти 5 млн виол, проезжую часть и тротуары промыли специальным шампунем несколько раз, а также отмыли фасады зданий, дорожные знаки и детские площадки.

Ранее Собянин заявил, что жители Москвы выберут концепцию благоустройства восьми общественных пространств.

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