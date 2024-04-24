Собянин: жители Москвы выберут концепцию благоустройства 8 общественных пространств
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Как отметил мэр, четыре года назад в городе в рамках программы «Мой район» стартовал проект «Проектируем район».
«Территория, объединяющая несколько домов, — особое место для жителей. Они лучше определяют, что им необходимо для комфортной жизни», — сказал Собянин.
По его словам, первые встречи горожан с архитекторами уже состоялись.
Ранее сообщалось, что в Московской области в 2024 году благоустроят ещё несколько парков и общественных пространств.