Собянин: жители Москвы выберут концепцию благоустройства 8 общественных пространств

Жители Москвы выберут концепцию благоустройства восьми общественных пространств, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, четыре года назад в городе в рамках программы «Мой район» стартовал проект «Проектируем район».

«Территория, объединяющая несколько домов, — особое место для жителей. Они лучше определяют, что им необходимо для комфортной жизни», — сказал Собянин.

По его словам, первые встречи горожан с архитекторами уже состоялись.

Ранее сообщалось, что в Московской области в 2024 году благоустроят ещё несколько парков и общественных пространств.