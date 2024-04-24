Воробьёв: подмосковные парки будут благоустроены с учётом мнения жителей

В Московской области в 2024 году благоустроят ещё несколько парков и общественных пространств. Локации выбирают жители, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас уже 30 территорий благоустроили. Следующие территории, которые победили в этом году, тоже претерпят заметные изменения. За них голосуют наши жители, а наша задача — чтобы всё было сделано на достойном уровне. Кроме того, у нас ведётся работа в 22 парках и лесопарках. Они также должны отвечать всем необходимым требованиям», — сказал Воробьёв.

В настоящее время в парках идёт подготовка к праздникам. С начала апреля там устранили почти все дефекты, отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«У нас было выявлено 12,3 тыс. дефектов, из них 9,1 тыс. текущих и 3,2 тыс. ресурсных, которые требуют времени и средств. На сегодняшний день устранены практически все текущие дефекты», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в парках Московской области начался сезон пикников. На территории обустроены специальные места, где можно провести время на природе.