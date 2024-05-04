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Жителей Викуловского района Тюменской области призвали эвакуироваться

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Жителей Викуловского района Тюменской области призвали эвакуироваться заблаговременно из-за прибытия воды в реке Ишим.
Жителей Викуловского района Тюменской области призвали эвакуироваться
  • РИА Новости

Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«Спасатели МЧС России помогают жителям подтопленных районов. Тюменская область: в Викуловском районе вода в реке Ишим продолжает прибывать. Сотрудники МЧС России призывают жителей эвакуироваться заблаговременно», — говорится в сообщении.

Ранее полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев прокомментировал паводок в Тюменской области.

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