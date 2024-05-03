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Якушев прокомментировал паводок в Тюменской области

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Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев прокомментировал паводок в Тюменской области.
Якушев прокомментировал паводок в Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вслух.ру»

«Уровень воды в Абатском районе до сих пор находится на пиковых значениях — свыше 12,3 м. Благодаря своевременным и правильным решениям удалось ликвидировать пробки на федеральной трассе и не допустить серьёзных протечек», — сказал Якушев.

Также уровень воды растёт в Викуловском районе Тюменской области.

Ранее в МЧС России заявили, что в Тюменской области из-за паводка 361 жилой дом и 29 участков дорог остаются подтопленными.

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