Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев прокомментировал паводок в Тюменской области.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Уровень воды в Абатском районе до сих пор находится на пиковых значениях — свыше 12,3 м. Благодаря своевременным и правильным решениям удалось ликвидировать пробки на федеральной трассе и не допустить серьёзных протечек», — сказал Якушев.

Также уровень воды растёт в Викуловском районе Тюменской области.

Ранее в МЧС России заявили, что в Тюменской области из-за паводка 361 жилой дом и 29 участков дорог остаются подтопленными.