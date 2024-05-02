В Москве рассказали о ходе благоустройства городского вокзала Шелепиха

В Москве продолжаются работы по благоустройству в рамках создания городского вокзала Шелепиха, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

Проект предусматривает строительство и реконструкцию 3,4 км дорог. К примеру, будет завершён проезд общей протяжённостью 440 м на Шелепихинском шоссе и съезды на прилегающие улицы.

«Большинство участков завершено, в работе остаётся около километра УДС», — сказал Загрутдинов.

Также формируется система пешеходных связей. Доступ к жилой застройке и объектам социальной и транспортной инфраструктуры станет удобнее и безопаснее.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы обновят пять крупных общественных пространств.