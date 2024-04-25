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На западе Москвы обновят пять крупных общественных пространств

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о предстоящем обновлении пяти крупных общественных пространств на западе столицы.
На западе Москвы обновят пять крупных общественных пространств

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра.

Как отметил Собянин, благоустройство проведут в районах Крылатское, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Фили-Кунцево, а также Тропарёво-Никулино.

В ходе работ построят спортивные объекты, детские игровые зоны, прогулочные маршруты, велопарковки, площадки для выгула собак, современные воркаут-комплексы и многое другое.

«В результате комфортную среду рядом с домом получат сотни тысяч москвичей», — заявил Собянин.

Ранее сообщалось, что жители Москвы выберут концепцию благоустройства восьми общественных пространств.

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