Беглов поздравил жителей Петербурга с Днём ветеранов труда

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днём ветеранов труда.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Пять лет назад мы впервые отметили наш новый городской праздник — День ветерана труда. Он учреждён в знак глубокой благодарности людям, многие годы трудившимся во имя развития и процветания нашего города и страны», — сказал он.

Беглов отметил, что в памяти остаётся подвиг тружеников тыла блокадного Ленинграда. В годы войны ушедших на фронт мужчин, которые работали у станков на тяжёлых производствах, заменили женщины и дети.

Ранее Петербург и Сочи возглавили топ бронирований на майские праздники.