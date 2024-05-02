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Беглов поздравил жителей Петербурга с Днём ветеранов труда

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Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Днём ветеранов труда.
Беглов поздравил жителей Петербурга с Днём ветеранов труда
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Пять лет назад мы впервые отметили наш новый городской праздник — День ветерана труда. Он учреждён в знак глубокой благодарности людям, многие годы трудившимся во имя развития и процветания нашего города и страны», — сказал он.

Беглов отметил, что в памяти остаётся подвиг тружеников тыла блокадного Ленинграда. В годы войны ушедших на фронт мужчин, которые работали у станков на тяжёлых производствах, заменили женщины и дети.

Ранее Петербург и Сочи возглавили топ бронирований на майские праздники.

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