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Петербург и Сочи возглавили топ бронирований на майские праздники

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Аналитики изучили бронирования на период майских праздников и выяснили, какие направления пользуются наибольшей популярностью у россиян.
Петербург и Сочи возглавили топ бронирований на майские праздники
  • Gettyimages.ru
  • © Diego Fiore

На первом месте оказался Санкт-Петербург с 16% майских бронирований, сообщает «Кубань 24» со ссылкой на данные сервиса бронирований Твил.ру.

На втором месте — Сочи с 12% бронирований. Замыкает тройку направлений-лидеров Москва с 6% бронирований.

В топ-10 попали и другие города Краснодарского края: Анапа — на шестом месте, Геленджик — на восьмом.

Также в десятку популярных направлений вошли Казань, Кисловодск, Калининград, Пятигорск и Зеленоградск.

Ранее в правительстве Хабаровского края рассказали о подготовке к летнему туристическому сезону.

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