Петербург и Сочи возглавили топ бронирований на майские праздники
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На первом месте оказался Санкт-Петербург с 16% майских бронирований, сообщает «Кубань 24» со ссылкой на данные сервиса бронирований Твил.ру.
На втором месте — Сочи с 12% бронирований. Замыкает тройку направлений-лидеров Москва с 6% бронирований.
В топ-10 попали и другие города Краснодарского края: Анапа — на шестом месте, Геленджик — на восьмом.
Также в десятку популярных направлений вошли Казань, Кисловодск, Калининград, Пятигорск и Зеленоградск.
Ранее в правительстве Хабаровского края рассказали о подготовке к летнему туристическому сезону.