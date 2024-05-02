Упавшего с горы туриста спасли в ЯНАО

Туриста, который упал с горы, спасли в Харпе, ЯНАО.

Об этом, как сообщает ИА «Север-Пресс», рассказали в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

«Ночью 1 мая в «Ямалспас» от дежурного системы «112» поступило сообщение о том, что в 25 км от пгт. Харп необходимо оказать помощь мужчине, который упал с горы и получил травму в виде открытого перелома ноги», — говорится в сообщении.

После оказания первой медицинской помощи пострадавшего доставили в больницу Харпа.

Ранее сообщили о том, что большинство российских туристов берут аптечку с собой из дома.