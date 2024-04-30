Врач Майорова назвала небезопасными переливания крови от близких родственников
- Gettyimages.ru
«Переливания от близких родственников являются небезопасными, потому что могут возникать осложнения, могут возникать гемолитические осложнения, поэтому, наоборот, кровь берётся от генетически неблизких людей», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, противопоказания к донорству — это в том числе гепатит В и С, СПИД, туберкулёз, соматические заболевания, бронхиальная астма.
Ранее доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации, директор клиники медицинской реабилитации Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов в беседе с сайтом kp.ru рекомендовал повышать домашнюю активность при работе на удалёнке.