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Врач Майорова назвала небезопасными переливания крови от близких родственников

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Главный врач ГБУЗ «‎Станция переливания крови Департамента здравоохранения Москвы»‎ Ольга Майорова рассказала, почему переливания крови от близких родственников считаются небезопасными.
Врач Майорова назвала небезопасными переливания крови от близких родственников
  • Gettyimages.ru

«Переливания от близких родственников являются небезопасными, потому что могут возникать осложнения, могут возникать гемолитические осложнения, поэтому, наоборот, кровь берётся от генетически неблизких людей», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, противопоказания к донорству — это в том числе гепатит В и С, СПИД, туберкулёз, соматические заболевания, бронхиальная астма.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации, директор клиники медицинской реабилитации Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов в беседе с сайтом kp.ru рекомендовал повышать домашнюю активность при работе на удалёнке.

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