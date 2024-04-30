Врач Майорова назвала небезопасными переливания крови от близких родственников

Главный врач ГБУЗ «‎Станция переливания крови Департамента здравоохранения Москвы»‎ Ольга Майорова рассказала, почему переливания крови от близких родственников считаются небезопасными.

«Переливания от близких родственников являются небезопасными, потому что могут возникать осложнения, могут возникать гемолитические осложнения, поэтому, наоборот, кровь берётся от генетически неблизких людей», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, противопоказания к донорству — это в том числе гепатит В и С, СПИД, туберкулёз, соматические заболевания, бронхиальная астма.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации, директор клиники медицинской реабилитации Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России, эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов в беседе с сайтом kp.ru рекомендовал повышать домашнюю активность при работе на удалёнке.