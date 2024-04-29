Жительница Пермского края спасла мужа и пятерых детей при пожаре

Жительница пермского села Бачурино спасла мужа и пятерых детей при пожаре.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Сообщение о пожаре на улице Советская в селе Бачурино Бардымского муниципального округа поступило 29 апреля в 04:33. Спасены шесть человек, в том числе пятеро детей. Дети и их отец были разбужены матерью и выведены на свежий воздух до прибытия первых подразделений», — заявили в ведомстве.

В тушении принимали участие 14 человек и четыре единицы техники. Площадь возгорания составила более 80 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Курганской области наградили девочку за спасение соседей при пожаре.