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Жительница Пермского края спасла мужа и пятерых детей при пожаре

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Жительница пермского села Бачурино спасла мужа и пятерых детей при пожаре.
Жительница Пермского края спасла мужа и пятерых детей при пожаре
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Сообщение о пожаре на улице Советская в селе Бачурино Бардымского муниципального округа поступило 29 апреля в 04:33. Спасены шесть человек, в том числе пятеро детей. Дети и их отец были разбужены матерью и выведены на свежий воздух до прибытия первых подразделений», — заявили в ведомстве.

В тушении принимали участие 14 человек и четыре единицы техники. Площадь возгорания составила более 80 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Курганской области наградили девочку за спасение соседей при пожаре.

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