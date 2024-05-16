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В Петербурге задержали стрелявшего на парковке у ТЦ «Сити Молл» бизнесмена

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Правоохранители задержали предпринимателя после стрельбы на парковке возле торгового центра «Сити Молл».
В Петербурге задержали стрелявшего на парковке у ТЦ «Сити Молл» бизнесмена
  • РИА Новости

Задержанным оказался 34-летний бизнесмен из Армении Овик Кочарян, сообщают «Известия» со ссылкой на источник. 

Как отмечается, на парковке произошёл конфликт между жителем Санкт-Петербурга и водителем автомобиля LiXiang L9. 

Водитель не менее пяти раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета и скрылся. 

У задержанного нашли и изъяли пистолет калибра 10 х 28 во время обыска. Гильзы такого же калибра обнаружили на месте инцидента. 

Ранее сообщалось, что полиция в Петербурге разыскивает водителя Porsche, стрелявшего из травмата на парковке.

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