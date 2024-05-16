В Петербурге задержали стрелявшего на парковке у ТЦ «Сити Молл» бизнесмена
- РИА Новости
Задержанным оказался 34-летний бизнесмен из Армении Овик Кочарян, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
Как отмечается, на парковке произошёл конфликт между жителем Санкт-Петербурга и водителем автомобиля LiXiang L9.
Водитель не менее пяти раз выстрелил в мужчину из травматического пистолета и скрылся.
У задержанного нашли и изъяли пистолет калибра 10 х 28 во время обыска. Гильзы такого же калибра обнаружили на месте инцидента.
Ранее сообщалось, что полиция в Петербурге разыскивает водителя Porsche, стрелявшего из травмата на парковке.