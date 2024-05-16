В ФАС заявили о тенденции к снижению цен на куриные яйца в России

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил о тенденции к снижению цен на куриные яйца в России.

Об этом он сказал, выступая на коллегии ФАС.

«Изучили ситуацию с ценами на яйцо куриное... Наметилась тенденция к снижению цен на указанные товары», — цитирует его ТАСС.

Также он добавил, что по итогам проведённой работы ФАС возбуждено десять дел по нарушению антимонопольного законодательства.

Ранее исполняющий обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рекомендовала съедать не более трёх яиц в день.