Суд продлил арест первому фигуранту дела о теракте в «Крокусе»
Басманный суд принял решение продлить арест первому фигуранту дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобиру Файзову.
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, ему продлили арест до 22 августа.
Ранее в Басманном суде заявили, что следствие предоставило ходатайство о продлении срока ареста восьмерым обвиняемым в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл».
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