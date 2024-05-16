Суд продлил арест первому фигуранту дела о теракте в «Крокусе»

Басманный суд принял решение продлить арест первому фигуранту дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобиру Файзову.

Как сообщает РИА Новости, ему продлили арест до 22 августа.

Ранее в Басманном суде заявили, что следствие предоставило ходатайство о продлении срока ареста восьмерым обвиняемым в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл».