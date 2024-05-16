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Суд продлил арест первому фигуранту дела о теракте в «Крокусе»

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Басманный суд принял решение продлить арест первому фигуранту дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобиру Файзову.
Суд продлил арест первому фигуранту дела о теракте в «Крокусе»
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, ему продлили арест до 22 августа.

Ранее в Басманном суде заявили, что следствие предоставило ходатайство о продлении срока ареста восьмерым обвиняемым в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл».

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