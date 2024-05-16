В суд поступило ходатайство о продлении ареста обвиняемых в теракте в «Крокусе»
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что ходатайство поступило в отношении Рачабализоды С.М., Мирзоева Д.Б., Файзова М.З., Фаридуни Ш., Курбонова Д.Б., Шарипзоды М.З., Лутфуллои Н. и Юсофзоды Я.Д.
Ранее в ФСБ сообщили, что главный организатор теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье находится за границей.
В конце марта ведущие расследование трагедии следователи заявили, что исполнители террористического акта в «Крокусе» во время допросов сказали, что их действия через мессенджер координировал мужчина под псевдонимом.