В суд поступило ходатайство о продлении ареста обвиняемых в теракте в «Крокусе»

В Басманном суде заявили, что следствие предоставило ходатайство о продлении срока ареста восьмерым обвиняемым в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл».

Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что ходатайство поступило в отношении Рачабализоды С.М., Мирзоева Д.Б., Файзова М.З., Фаридуни Ш., Курбонова Д.Б., Шарипзоды М.З., Лутфуллои Н. и Юсофзоды Я.Д.

Ранее в ФСБ сообщили, что главный организатор теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье находится за границей.

В конце марта ведущие расследование трагедии следователи заявили, что исполнители террористического акта в «Крокусе» во время допросов сказали, что их действия через мессенджер координировал мужчина под псевдонимом.